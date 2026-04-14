Trabalhador 11 x 9 ACIM

Os vereadores aprovaram por 11 votos na sessão desta terça-feira, 14, o projeto de lei que decreta feriado municipal a segunda-feira em comemoração ao aniversário de Maringá quando o dia 10 de maio cair no domingo. A Associação Comercial e Industrial de Maringá (Acim) não gostou e criticou o posicionamento da Câmara que vai contra o interesse dos comerciantes que perderão um dia de trabalho. O projeto segue para sanção do prefeito Silvio Barros.

Apresentado pelo vereador Willian Gentil, projeto de lei nº 18.141/2026 que altera a legislação sobre o feriado de aniversário do município foi aprovado em primeira discussão por 15 votos e modifica a aplicação da data de 10 de maio no calendário local. O objetivo central é garantir que, sempre que o aniversário da Cidade coincidir com um domingo, como ocorre neste ano, a folga seja automaticamente transferida para a segunda-feira subsequente.

O autor do projeto defendeu na tribuna que a mudança não cria um novo feriado, mas organiza o calendário para que a celebração seja “real e sentida pela população”, beneficiando o trabalhador e incentivando a participação da comunidade nas festividades oficiais e permitindo que o descanso cumpra seu papel social e cultural.

O feriado vale já para o próximo mês quando o aniversário do munícipio cairá no domingo, 10 de maio e será transferido para a segunda-feira, 11.

Votaram contra o feriado os vereadores Akemi Nishimori, Ângelo Salgueiro, Daniel Malvezzi,,Diogo Altamir, Flávio Mantovani, Gisele Bianchini, Luiz Neto, Mario Verri e Professor Pacífico