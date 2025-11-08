Tornado arrasa Rio Bonito do Iguaçu, deixa mortos e centenas de feridos no Centro-Sul do Paraná

Um cenário de devastação marcou a tarde e a noite desta sexta-feira (7) em Rio Bonito do Iguaçu, na região Centro-Sul do Paraná. Um tornado de grande intensidade atingiu o município, deixou ao menos seis mortos no Estado, sendo cinco em Rio Bonito do Iguaçu e um em Guarapuava, e provocou centenas de feridos e desabrigados. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná e com a Secretaria de Estado da Saúde, já são mais de 430 pessoas atendidas em hospitais e unidades de saúde da região, muitas delas com ferimentos graves, algumas passando por cirurgias de emergência.

A força do fenômeno foi tamanha que o prefeito e as equipes de campo estimam que entre 80% e 90% da área urbana de Rio Bonito do Iguaçu tenha sido severamente atingida, com casas destruídas, telhados arrancados, veículos tombados, postes e árvores inteiras ao chão. Imagens que circulam nas redes sociais e em órgãos oficiais mostram quarteirões inteiros demolidos e estruturas de alvenaria completamente colapsadas, dando a dimensão da tragédia que abalou o Centro-Sul paranaense.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) confirmou que o evento foi um tornado formado a partir de uma tempestade do tipo supercélula, considerada uma das mais perigosas em meteorologia. Pela escala Fujita, que mede a intensidade dos tornados com base nos danos observados, o fenômeno foi classificado preliminarmente como F2, com ventos variando entre 180 km/h e 250 km/h, mas há fortes indícios de que, em alguns trechos da cidade, as rajadas tenham ultrapassado os 250 km/h, o que pode levar à reclassificação para F3 após análise detalhada de imagens aéreas, fotos dos estragos e dados de radar.

A tragédia se formou em meio a um intenso sistema de baixa pressão atmosférica entre o Paraguai e o Sul do Brasil, que impulsionou o deslocamento de uma frente fria associada a um ciclone extratropical em direção ao Paraná. Essa combinação gerou tempestades severas em várias regiões do Estado, com rajadas acima de 80 km/h em municípios como Dois Vizinhos, Cornélio Procópio, Campo Mourão e Candói, além de acumulados de chuva superiores a 40 mm em cidades como Guarapuava, Pinhão e Capanema. Rio Bonito do Iguaçu, porém, foi o ponto mais criticamente atingido, concentrando o rastro de destruição do tornado.

Diante da gravidade da situação, o governador Carlos Massa Ratinho Junior decretou estado de calamidade pública em Rio Bonito do Iguaçu (Decreto 11.838/2025), o que permite agilizar a liberação de recursos, a contratação emergencial de serviços e o pedido de apoio federal para reconstrução. O governador, que se deslocou à região acompanhado de secretários de Estado, da Defesa Civil e do alto comando do Corpo de Bombeiros, destacou que a prioridade imediata é o resgate de vítimas, o atendimento em saúde e a montagem de abrigos para as famílias que perderam suas casas.

A operação montada pelo Governo do Estado conta com dezenas de bombeiros militares, incluindo equipes do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST), cães de busca, viaturas especializadas, ambulâncias do Samu e das regionais de saúde, além de voluntários, policiais, servidores municipais e equipes da Defesa Civil. Enquanto uns atuam na busca e salvamento em estruturas colapsadas, outros se dedicam ao levantamento de danos, à orientação de moradores e à triagem de desabrigados e desalojados. Hospitais de Laranjeiras do Sul, Guarapuava, Cascavel e de outras cidades receberam reforço em leitos, equipes médicas, insumos, soro e bolsas de sangue, em uma verdadeira rede de apoio regional para absorver a alta demanda de atendimentos. (foto Jonathan Campos/AEN)