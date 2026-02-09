DenúnciaParaná

Deputado denuncia ilegalidade em pedágios

Jacovós denuncia portais eletrônicos de pedágio, aponta ilegalidade e chama cobrança de “arapuca”

Foto de redação redação09/02/2026
jacovos Deputado denuncia ilegalidade em pedágios

O deputado estadual Delegado Jacovós ameaça acionar a Justiça Federal contra a concessionária e informa que está marcada uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Paraná, no dia 24, para discutir o tema.

Jacovós esteve na praça de pedágio entre Mandaguaçu e Presidente Castelo Branco, na microrregião de Maringá, para denunciar e explicar o funcionamento dos portais eletrônicos de cobrança que estão sendo instalados pela concessionária EPR, vencedora do Lote 4 do edital de concessão das rodovias do Paraná. Confira o vídeo ao final.

Segundo o parlamentar, os equipamentos — que ele chama de “arapucas eletrônicas” — estariam sendo implantados de forma ilegal, uma vez que a concessionária estaria abandonando a praça física de pedágio, prevista originalmente no contrato.

Quando a concessionária EPR entrou no edital e venceu o Lote 4, ela já sabia a geolocalização dessa praça de pedágio. Agora, o que ela quer fazer? Abandonar a praça física e usar apenas portais eletrônicos para captar a placa do carro e fazer a cobrança”, afirmou Jacovós.
De acordo com o deputado, a concessionária estaria deslocando a estrutura de cobrança em cerca de três quilômetros, aproximando os portais de Mandaguaçu e de Presidente Castelo Branco, o que, segundo ele, ampliaria o número de moradores impactados pela tarifa.

Jacovós também contestou o argumento de que o sistema implantado seria o free flow. “O free flow cobra por quilômetro rodado. Você entra na rodovia e paga apenas pelo trecho utilizado. O que está sendo instalado aqui é cobrança cheia. Passou pelo portal, paga a tarifa integral. Passou de novo, paga de novo. Isso não é free flow, é uma fraude ao sistema free flow”, declarou.

Ainda segundo o parlamentar, o Programa de Estruturação das Rodovias, que é anexo ao processo licitatório, permite o deslocamento de praças de pedágio em até cinco quilômetros, desde que haja autorização da ANTT, além de estudo técnico e ambiental, o que, segundo ele, não ocorreu.

Eles não podem simplesmente abandonar a praça física. Para mudar, precisam pedir autorização, apresentar estudos e só depois executar a alteração. No nosso entendimento, esses portais são ilegais”, reforçou. O deputado afirmou ainda que, caso os portais não sejam retirados, irá acionar a Justiça Federal por descumprimento contratual. Além disso, informou que está marcada uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Paraná, no dia 24, para discutir o tema.

Jacovós também fez um apelo direto à população e às autoridades locais: “Você, morador de Mandaguaçu, você, morador de Presidente Castelo Branco, cobre do seu vereador, cobre do seu prefeito. Eles precisam se mobilizar contra essas arapucas eletrônicas”, concluiu.

Etiquetas
Foto de redação redação09/02/2026
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de Ministério Público aceita denúncia de show sertanejo de R$ 420 mil pago pela Prefeitura de Maringá

Ministério Público aceita denúncia de show sertanejo de R$ 420 mil pago pela Prefeitura de Maringá

04/02/2026
Foto de Sócio dos irmãos de Toffoli acusa desvio de R$ 100 milhões no Tayayá Porto Rico

Sócio dos irmãos de Toffoli acusa desvio de R$ 100 milhões no Tayayá Porto Rico

02/02/2026
Foto de Câmara de Sarandi propõe aumento de vereadores, salários, criação de 13º, férias e retorno de diárias

Câmara de Sarandi propõe aumento de vereadores, salários, criação de 13º, férias e retorno de diárias

01/02/2026
Foto de Vereador Lemuel do PDT acusado de se apropriar de doações para ONG irregular foi condenado em outro processo

Vereador Lemuel do PDT acusado de se apropriar de doações para ONG irregular foi condenado em outro processo

30/01/2026
Botão Voltar ao topo