Tarcísio se meteu com o Poupatempo

O governador paulista Tarcísio de Freitas é acusado de estar sucateando o Poupatempo com o objetivo de privatizar o sistema de processamento de dados do Estado. Carioca, talvez nunca tenha entrado numa agência do Poupatempo. Elas funcionam melhor que os governos Federal e dos estados. Muito melhor, seria “Poupatempar” a máquina estatal.

Deixando esse argumento de lado, o que não é pouca coisa, vale lembrar que o crime organizado infiltrou-se em Polícias Militares e secretarias de Segurança pelo Brasil afora. Não há notícia de bandido chancelado pelo Poupatempo.

Agora mesmo, foi a partir do Poupatempo que a polícia pegou o juiz aposentado José Eduardo Franco dos Reis, que usava uma delirante identidade inglesa com sete nomes. Pode-se imaginar que tipo de relação teria com o crime organizado um Poupatempo privatizado. Basta declarar que o Poupatempo é intocável. (inf Elio Gaspari/O Globo)