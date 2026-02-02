Sócio dos irmãos de Toffoli acusa desvio de R$ 100 milhões no Tayayá Porto Rico

Reportagem publicada no Estadão deste domingo, assinada por Luiz Vassallo e Pedro Augusto Figueiredo, informa que um dos sócios dos irmãos do ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli afirmou que há desvios nas obras e na gestão do resort Tayayá Porto Rico. A acusação é baseada em uma auditoria que apontou a ausência de comprovação de até R$ 100 milhões em despesas. O empreendimento classifica a denúncia como “inverídica” e “caluniosa”.

O resort, que fica às margens do Rio Paraná, é fruto de uma sociedade que teve em seus quadros empresas do apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho, e dos irmãos do ministro, o padre José Carlos Dias Toffoli e o engenheiro José Eugênio Dias Toffoli. Trata-se de um empreendimento que já vendeu mais de R$ 200 milhões em cotas de casas e apartamentos – muitas delas em Maringá, onde há forte campanha publicitária, inclusive com patrocínio de time de futebol profissional.

A denúncia do empresário João Roberto Viotto, que detém 18% da empresa e foi seu presidente até 2023, que tem negócios em Paranavaí, Nova Esperança e Sinop (MT) e chegou a ingressar com uma ação de produção de provas antecipadas na Justiça do Paraná em setembro de 2025, por meio da qual pede que o Banco Central, a Receita Federal e o Coaf encaminhem extratos bancários, histórico detalhado de movimentações financeiras e outros documentos. Leia mais (para assinantes).