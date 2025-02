Sociedade Rural de Maringá anuncia Lauana Prado e Matuê como atrações da Expoingá

A Sociedade Rural de Maringá (SRM) confirmou mais duas grandes atrações para a Expoingá 2025: a cantora sertaneja Lauana Prado e o rapper Matuê. Os artistas se apresentarão no dia 15 de maio (quinta-feira), prometendo uma noite inesquecível para os fãs de diferentes estilos musicais.

Lauana Prado é um dos maiores nomes do sertanejo atual. Dona do hit “Cobaia”, que ultrapassou meio bilhão de visualizações no YouTube, a cantora se destaca por sua voz marcante e autenticidade no cenário musical. Seu repertório combina romantismo e animação, conquistando um público fiel por todo o Brasil.

Já Matuê é um dos principais expoentes do trap nacional. O artista, que revolucionou a cena do rap no país, acumula sucessos como “Máquina do Tempo”, “Kenny G” e “Vampiro”. Com milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais, Matuê traz uma performance eletrizante e inovadora, conectando-se com a nova geração.

A Expoingá 2025, considerada uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil, acontecerá de 8 a 18 de maio no Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro, em Maringá (PR). Além das atrações musicais, o evento reúne tecnologia, inovação e negócios, consolidando-se como um dos principais encontros do setor agropecuário do país.

Os ingressos para os shows estarão à venda a partir desta terça-feira (18), ao meio-dia.