Beleza e Estética

Sociedade Rural de Maringá abre inscrições para o concurso Garota Country 2026

Evento tradicional celebra 35 anos de história e representatividade feminina no agronegócio regional; inscrições seguem até 19 de fevereiro.

Foto de redação redação03/02/2026
garota country 2025 Sociedade Rural de Maringá abre inscrições para o concurso Garota Country 2026
EDIÇÃO 2025

A Sociedade Rural de Maringá (SRM) oficializou a abertura das inscrições para o Garota Country 2026. Reconhecido como um dos concursos de beleza mais prestigiados do Paraná, o evento atua como o abre-alas oficial da Expoingá, destacando a cultura e a força da mulher no universo agropecuário.

As interessadas em participar da edição que celebra mais de três décadas de tradição podem se inscrever entre os dias 2 e 19 de fevereiro. O concurso busca candidatas que residam em Maringá ou cidades da região, com idade entre 18 e 24 anos completos.

O Concurso
Mais do que um desfile, o Garota Country é um símbolo cultural. As selecionadas disputam o título máximo de Rainha da Expoingá, além das faixas de 1ª e 2ª Princesas, Garota Simpatia, Melhor Traje e Garota Internauta. A grande final está marcada para o dia 11 de abril, às 19h30, no Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro.

As eleitas terão o papel de representar o charme e a hospitalidade do mundo agro nos eventos oficiais da feira, que atrai anualmente centenas de milhares de visitantes ao parque.

Como participar
As inscrições devem ser realizadas através do link oficial disponível na biografia do perfil Garota Country no Instagram ou da SRM. Em caso de dúvidas, a organização disponibiliza o atendimento via WhatsApp pelo número (44) 9101-6013.

SERVIÇO:
Evento: Concurso Garota Country 2026
Inscrições: 02/02 a 19/02
Data do Evento: 11 de abril de 2026, às 19h30
Local: Parque Internacional de Exposições – Maringá/PR
Informações: (44) 9101-6013 / (44) 3261-1700

Etiquetas
Foto de redação redação03/02/2026




