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Garota Country 2026: Conheça as 13 candidatas que brilham na Expoingá

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WhatsApp Image 2026 04 08 at 18.20.29 Garota Country 2026: Conheça as 13 candidatas que brilham na Expoingá

O tradicional Concurso Garota Country, considerado um dos mais prestigiados eventos de beleza country do Paraná, retorna com tudo no dia 11 de abril, durante o Baile Country, no Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro, em Maringá. A competição faz parte da programação oficial da 52ª Expoingá e promete uma noite de charme, tradição e celebração do universo agro.

A Sociedade Rural de Maringá revelou as 13 candidatas que disputam o título de Rainha da Expoingá 2026, além das faixas de 1ª e 2ª Princesas, Garota Simpatia e Melhor Traje. Selecionadas em uma triagem criteriosa, as participantes desfilarão em trajes típicos, mostrando beleza, elegância e desenvoltura diante do público e da comissão julgadora.

Conheça as candidatas ao título de Garota Country 2026:
• Anna Cabalini
• Beatriz Barreto
• Heloísa Alves
• Isabella Juliane
• Jenifer Franchini
• Letícia Lopes
• Luana Castro
• Maria Serafim
• Milena Cristina
• Milena Figueiredo
• Nicoli Digiorgio
• Sofia Bortoloti
• Thuiane Santos

O evento terá início às 19h30, com apresentações especiais dos cantores Elis e Elton Junior, acompanhados de um jantar exclusivo assinado pelo buffet Vivenne. Uma noite que promete encantar todos os presentes, celebrando a cultura e o estilo de vida do campo com muito brilho, música e tradição.

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