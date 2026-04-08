Garota Country 2026: Conheça as 13 candidatas que brilham na Expoingá

O tradicional Concurso Garota Country, considerado um dos mais prestigiados eventos de beleza country do Paraná, retorna com tudo no dia 11 de abril, durante o Baile Country, no Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro, em Maringá. A competição faz parte da programação oficial da 52ª Expoingá e promete uma noite de charme, tradição e celebração do universo agro.

A Sociedade Rural de Maringá revelou as 13 candidatas que disputam o título de Rainha da Expoingá 2026, além das faixas de 1ª e 2ª Princesas, Garota Simpatia e Melhor Traje. Selecionadas em uma triagem criteriosa, as participantes desfilarão em trajes típicos, mostrando beleza, elegância e desenvoltura diante do público e da comissão julgadora.

Conheça as candidatas ao título de Garota Country 2026:

• Anna Cabalini

• Beatriz Barreto

• Heloísa Alves

• Isabella Juliane

• Jenifer Franchini

• Letícia Lopes

• Luana Castro

• Maria Serafim

• Milena Cristina

• Milena Figueiredo

• Nicoli Digiorgio

• Sofia Bortoloti

• Thuiane Santos

O evento terá início às 19h30, com apresentações especiais dos cantores Elis e Elton Junior, acompanhados de um jantar exclusivo assinado pelo buffet Vivenne. Uma noite que promete encantar todos os presentes, celebrando a cultura e o estilo de vida do campo com muito brilho, música e tradição.