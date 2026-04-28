Sociedade Rural apresenta a Expoingá 2026 aos vereadores

A Expoingá 2026 foi tema do Uso da Tribuna na sessão ordinária desta terça-feira (28). O presidente da Sociedade Rural de Maringá, Henrique Pinto, destacou as expectativas para a edição deste ano, que será realizada de 7 a 17 de maio, com o tema “Agro: as raízes do Brasil”, e contará com shows, rodeios, leilões e feira de negócios. O convite para o uso da tribuna partiu do vereador Odair Fogueteiro.

O presidente da Sociedade Rural de Maringá, Henrique Pinto, ressaltou o compromisso com a inclusão social e o uso de naming rights (direitos de nomeação, quando empresas investem em espaços em troca da associação de sua marca) para melhorias na arena de rodeios, no pavilhão de exposições e nos banheiros. “Será a feira mais bonita que Maringá já viu: organizada, limpa e segura”, afirmou.

Entre os destaques da Expoingá 2026 está o acesso gratuito em dias de semana, das 10 às 14 horas, com o objetivo de ampliar o fluxo qualificado de visitantes e gerar mais oportunidades de conexão e negócios para os expositores.

A exposição contará com mais de 40 pontos de hidratação gratuitos, preços mais acessíveis de bebidas e um espaço voltado para crianças e bebês, com fraldário, ambiente de amamentação e área climatizada.

A feira também terá a realização de casamento comunitário, uma fazendinha totalmente renovada com hortas, culturas agrícolas, ambientes educativos e pavilhão de flores. Crianças que nunca tiveram contato com um pé de café, uma plantação de milho ou soja, ou que desconhecem como nasce o alimento que chega à mesa, terão a oportunidade de vivenciar essa experiência.

A Expoingá contará com mais de 100 eventos técnicos, reunindo produtores, pesquisadores, estudantes e profissionais do setor. Um dos destaques será o Agrojur, considerado o maior congresso de direito e agronegócio do Brasil.

Outra novidade é o Vitinho Park, um novo parque de diversões, o mesmo responsável pela estrutura da Festa do Peão de Barretos.

No dia 10 de maio, será realizada a assinatura de convênio entre a Sociedade Rural de Maringá e a Itaipu Binacional para a criação de um centro de equoterapia que será um dos maiores do Sul do país, com atendimento gratuito e em parceria com entidades.

A Expoingá 2026 também contará com estrutura inclusiva. Nesta edição, será lançado o projeto “Aterro Zero”, com foco em reciclagem e economia circular. O objetivo é eliminar completamente o envio de resíduos para aterros sanitários, garantindo que 100% dos materiais gerados sejam reciclados, reaproveitados ou reintegrados à cadeia produtiva.