Simone Mendes é confirmada na Expoingá 2025

A Expoingá 2025, que ocorrerá de 8 a 18 de maio no Parque Internacional de Exposições em Maringá, anunciou mais uma atração de peso: a cantora Simone Mendes subirá ao palco no dia 10 de maio, sábado. A artista, que iniciou sua carreira solo em 2022, vive um momento de destaque na música sertaneja brasileira.

Nos últimos anos, Simone Mendes emplacou grandes hits, como Erro Gostoso e Dois Fugitivos, que conquistaram o público e se destacaram nas paradas musicais. No último domingo (4), a cantora lançou sua nova música, Me Ama ou Me Larga, que já está repercutindo entre os fãs e promete ser mais um sucesso em sua carreira solo.

Em 2024, Simone consolidou sua trajetória solo com prêmios e recordes, reforçando sua força no cenário sertanejo. No início de 2025, foi uma das artistas brasileiras a se apresentar na premiere da 25ª edição do Grammy Latino, realizada em 14 de novembro de 2024, em Miami, Flórida.

A Expoingá, em sua 51ª edição, é reconhecida como uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil, destacando-se pela integração entre tradição e inovação no agronegócio. Além das exposições e atividades voltadas ao setor, o evento é conhecido também pela programação musical. Até o momento, estão confirmados os shows de Zé Neto & Cristiano no dia 8 de maio, Luan Santana em 9 de maio e Henrique & Juliano em 16 de maio.