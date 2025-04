Sentença declara nulo instrumento particular de parceria entre empresário e empresa de Juarez Artur Arantes

Sentença do juízo da 1ª Vara Cível de Maringá declarou a nulidade do instrumento particular de parceria, assunção de obrigações e outros firmado por Maurício Lopes, com a empresa de Juarez Artur Arantes (Uiramutã Administração e Participações Ltda.). Maurício Lopes, que é sócio do deputado federal Ricardo Barros (PP), foi sentenciado por práticas abusivas, que envolvem falsificações de assinaturas em documento de prestação de serviços não realizados na Fazenda São Bonifácio, na região do Conjunto Cidade Alta.

Ao analisar o recurso a justiça concluiu que “é inválido o negócio jurídico e nulo o título executivo, por falsidade a assinatura do representante da devedora (Juarez), sendo nula a execução”. (inf Angelo Rigon)