Senhor de 64 anos sofre acidente grave na rodovia BR-376

O senhor Ari Fontes, de 64 anos, morador de Maringá, sofreu um acidente grave no início da tarde de terça-feira, 8, na rodovia BR-376. A vítima pilotava uma moto CG Titan quando bateu com muita violência na traseira de um Fiat Uno com placas de Paiçandu.

Ambos veículos seguiam sentido Iguatemi quando houve a colisão. O motociclista sofreu trauma de crânio, trauma de tórax e outros ferimentos pelo corpo. Uma equipe médica do Samu deslocou ao local e prestou os atendimentos ao senhor de 64 anos.

Após ser socorrido e avaliado pelo médico intervencionista, o motociclista foi encaminhado ao hospital para realização de exame de tomografia. A Polícia Rodoviária Federal compareceu ao local e lavrou um boletim de acidente de trânsito. (inf André Almenara)