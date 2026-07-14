Secretário condena depredação

O secretário da Pessoa Com Deficiência de Maringá, Marcos Aurélio da Silva, manifestou-se hoje contra atos de vandalismo registrados no Parque Inclusivo Catedral, inaugurado na sexta-feira. O espaço recebeu a instalação de gangorra, balanço frontal, balanço triplo, balanço duplo, carrossel para cadeirantes e escorregador de roletes, parcialmente depredados no final de semana. No projeto foram investidos R$ 40 mil.

“A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência manifesta profundo pesar e indignação diante dos atos de depredação ocorridos no recém-inaugurado parque inclusivo. Mais do que danos materiais ao patrimônio público, o que vimos foi um ataque direto ao direito de inclusão de centenas de crianças e famílias que dependem desses equipamentos adaptados para o seu lazer e desenvolvimento”, diz o secretário.

“Os brinquedos danificados foram projetados especificamente para garantir acessibilidade. Quando um balanço para cadeirante é destruído, não se quebra apenas ferro ou plástico; interrompe-se a possibilidade de uma criança com deficiência vivenciar a cidade de forma plena. A prefeitura já está trabalhando no levantamento dos danos para providenciar o conserto o mais breve possível. Pedimos à população que nos ajude a cuidar e fiscalizar. O parque é de todos, mas o respeito à acessibilidade é um dever de cidadania”, concluiu.