Secretária de Educação de Maringá não comparece à convocação da câmara

A secretária de Educação de Maringá, Adriana Palmieri, não compareceu na reunião da Comissão Extraordinária de Educação da Câmara Municipal, ocorrida na manhã desta segunda-feira (13). Ela havia sido convocada para participar do encontro na semana passada, com o objetivo de prestar esclarecimentos sobre a possível falta de vagas no ensino integral na rede municipal de ensino.

Em um ofício enviado aos vereadores, Palmieri alegou uma agenda previamente marcada com o Governo do Estado como justificativa para a falta.

“Aproveitamos para justificar que, na próxima segunda-feira, dia 13 de outubro de 2025, a equipe da Secretaria Municipal de Educação estará em agenda previamente confirmada junto à Secretaria de Estado da Educação, com foco no acompanhamento das metas e diretrizes do Plano Nacional de Educação (PNE), razão pela qual não será possível o comparecimento à reunião solicitada para esta data”, escreveu, em ofício enviado ao legislativo na última sexta-feira (10).

No mesmo documento, a secretária também alegou que as convocações da Comissão não devem mais ser enviadas para a Secretaria de Educação. “conforme deliberação administrativa, as reuniões, visitas e audiências institucionais envolvendo esta Secretaria deverão ser formalmente solicitadas por meio da Secretaria de Governo, de modo a garantir o devido trâmite oficial, a organização das agendas e o acompanhamento técnico das pautas tratadas”, cita o documento.

Desde o início do processo de rematrículas na rede municipal de ensino, que vai até o dia 31 de outubro e, neste ano, ocorre pela internet, pais têm reclamado sobre não terem vagas asseguradas no ensino integral. No termo de rematrícula, disponibilizado tanto presencialmente quanto na plataforma Conecta Seduc, os responsável pelos estudantes estão sendo informados que o processo é destinado apenas para o ensino regular, ou seja, para os turnos da manhã e da tarde.

Conforme a Secretaria de Educação informa no documento, os pais que desejarem vagas no ensino integral deverão se cadastrar na lista de espera, entre os dias 3 e 14 de novembro, e aguardar a abertura de uma vaga naquela mesma instituição. A situação também foi relatada por mães de estudantes ouvidas pelo Maringá Post.

Por meio de nota enviada ao Maringá Post na semana passada, a Prefeitura de Maringá negou a falta de vagas. Segundo o município, o processo de rematrícula ocorre em duas etapas, garantindo inicialmente as vagas do ensino regular. Ainda conforme o Executivo, o número de oportunidades no ensino integral será ampliada em 2026. Leia a nota na íntegra:

“A Secretaria de Educação informa que não há interrupção na oferta do ensino em período integral. Os estudantes já matriculados nesta modalidade terão prioridade de vaga em 2026. Assim como em anos anteriores, o processo de rematrícula ocorre em duas etapas: inicialmente é garantida a vaga no ensino regular e, em seguida, cada unidade escolar organiza a distribuição das crianças para o ensino integral, de acordo com critérios estabelecidos e a disponibilidade de vagas. A novidade neste ano é que o processo passou a ser realizado de forma online, diferentemente dos anos anteriores, quando era feito internamente nas escolas.

Além disso, para o próximo ano, haverá ampliação do número de vagas e turmas de ensino integral, principalmente para o 1º ano do ensino fundamental. A medida atende à demanda de estudantes que fazem a transição dos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis), onde o atendimento é integral, para as escolas municipais.”