Sarandi é contemplada com R$ 38 milhões para obras de pavimentação

A cidade de Sarandi foi contemplada com um investimento de R$ 38 milhões para obras de pavimentação asfáltica. O anúncio foi feito durante cerimônia no Palácio Iguaçu, em Curitiba, com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior. Estiveram

presentes o deputado estadual Delegado Jacovós, o mais votado em Sarandi, o prefeito Carlos de Paula, o vice-prefeito Ney do Açougue, o presidente da Câmara Municipal, vereador Dionísio, além dos vereadores Edinaldo e Balako.

Um dos locais que será diretamente beneficiado com os recursos é o distrito Vale Azul, onde os moradores aguardam a chegada do asfalto há muitos anos. Para o deputado Delegado Jacovós, o anúncio representa a concretização de um compromisso firmado com a população.

“Esse investimento é resultado de um trabalho sério e contínuo. Lutamos por melhorias reais para

Sarandi, e agora o asfalto vai finalmente chegar ao distrito Vale Azul, onde os moradores

esperavam por isso há anos,” destacou.

O prefeito Carlos de Paula também comemorou a conquista e ressaltou a importância do apoio do Governo do Estado. “É um dia histórico para Sarandi. Esses R$ 38 milhões vão transformar a infraestrutura da cidade e garantir mais dignidade e qualidade de vida para a nossa população,” afirmou.

Durante o evento, o secretário de Governo do Estado, Guto Silva, também se manifestou sobre a importância estratégica de Sarandi para o desenvolvimento regional. “Estarei em breve na cidade para anunciar novos investimentos. Sarandi é hoje uma das cidades que mais crescem no Paraná e tem recebido atenção especial do Governo por seu potencial

econômico e social,” declarou.

Com esse repasse, Sarandi dá mais um passo importante rumo ao desenvolvimento urbano e à melhoria da qualidade de vida dos seus moradores.