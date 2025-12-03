Sanepar garante água para todos na Expoingá 2026

Nesta semana na capital do estado, o presidente da Sociedade Rural de Maringá (SRM) Henrique Pinto, reuniu-se com o presidente da Sanepar, Wilson Bley, e obteve da empresa responsável pelo abastecimento de água em Maringá a sua participação de destaque na próxima edição da Expoingá. O encontro, que selou a parceria para garantir o bem-estar e a hidratação dos visitantes, contou com a presença de Melissa Ferreira, marketing da companhia.

O foco da colaboração será a instalação de uma estrutura robusta de bebedouros por toda a área da feira. A iniciativa tem como objetivo principal garantir o fornecimento de água de qualidade para todos os participantes do evento.

“Não vai faltar água na Expoingá. Estamos muito felizes em confirmar esta parceria que é essencial para o conforto e saúde dos visitantes,” afirmou Henrique Pinto.

A realização desta agenda em Curitiba também contou com o apoio e a presença de Diego Águia, assessor do Governo do Paraná, que tem sido um parceiro fundamental nas articulações em prol da Expoingá e outros projetos para o Parque de Exposições.

“A confirmação da participação da Sanepar reforça o compromisso do evento e da companhia em proporcionar uma experiência agradável e segura para o público, destacando a importância da hidratação durante a feira,” salientou Wilson Bley .