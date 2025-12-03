Saúde

Sanepar garante água para todos na Expoingá 2026

Foto de redação redação03/12/2025
sanepar Sanepar garante água para todos na Expoingá 2026

Nesta semana na capital do estado, o presidente da Sociedade Rural de Maringá (SRM) Henrique Pinto,  reuniu-se com o presidente da Sanepar, Wilson Bley, e obteve da empresa responsável pelo abastecimento de água em Maringá a sua participação de destaque na próxima edição da Expoingá. O encontro, que selou a parceria para garantir o bem-estar e a hidratação dos visitantes, contou com a presença de Melissa Ferreira, marketing da companhia.

O foco da colaboração será a instalação de uma estrutura robusta de bebedouros por toda a área da feira. A iniciativa tem como objetivo principal garantir o fornecimento de água de qualidade para todos os participantes do evento.

Não vai faltar água na Expoingá. Estamos muito felizes em confirmar esta parceria que é essencial para o conforto e saúde dos visitantes,” afirmou Henrique Pinto.

A realização desta agenda em Curitiba também contou com o apoio e a presença de Diego Águia, assessor do Governo do Paraná, que tem sido um parceiro fundamental nas articulações em prol da Expoingá e outros projetos para o Parque de Exposições.

A confirmação da participação da Sanepar reforça o compromisso do evento e da companhia em proporcionar uma experiência agradável e segura para o público, destacando a importância da hidratação durante a feira,” salientou Wilson Bley .

Etiquetas
Foto de redação redação03/12/2025
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de Morre Jimmy Cliff, ícone do reggae, aos 81 anos

Morre Jimmy Cliff, ícone do reggae, aos 81 anos

24/11/2025
Foto de “Porcaria de plano Humana Saúde”

“Porcaria de plano Humana Saúde”

19/11/2025
Foto de Deputado Arilson questiona possível desvio milionário em tratamentos renais

Deputado Arilson questiona possível desvio milionário em tratamentos renais

29/10/2025
Foto de Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, morre aos 74 anos

Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, morre aos 74 anos

16/10/2025
Botão Voltar ao topo