Sai Coronel Pessôa entra Coronel Paschoal

Nova mudança na Agência Maringaense de Regulação

O coronel Marcelo Américo Vieira Pessôa vai deixar a Agência Maringaense de Regulação, que ocupa desde junho do ano passado, quando deixou a titularidade da Secretaria de Governo. Pessôa é coronel da reserva do Exército e é indicação do prefeito Silvio Barros II (PP).

Marcelo Pessôa deixa o cargo por questões pessoais e será substituído por outro coronel da reserva, este da Polícia Militar: Ademar Carlos Paschoal, que foi diretor de Projetos Intergovernamentais da Secretaria de Assuntos Metropolitanos e Assuntos Institucionais, coordena a Defesa Civil desde outubro. (inf Angelo Rigon)

