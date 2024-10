O acidente foi na manhã desta quarta-feira, 9, num cruzamento da linha férrea em Mandaguari. O motorista da retroescavadeira foi socorrido apenas com escoriações e levado ao Pronto Atendimento. O 3º sargento Villanova, do Corpo de Bombeiros, explicou que o acidente ocorreu provavelmente por descuido do motorista da retroescavadeira. (inf CBN foto: Pedro Luccas)