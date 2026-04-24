Política

Ratinho Jr convida prefeitos para uma “pelada” e churrasco em sua fazenda

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ratinho bola Ratinho Jr convida prefeitos para uma "pelada" e churrasco em sua fazenda

Prefeitos do Paraná começaram a receber nesta semana um convite de Ratinho Junior para participar de uma partida de futebol no próximo sábado, 5, a partir de 9h30, na fazenda Ubatuba, em Apucarana — propriedade que é da família do governador e bastante usada também para reuniões políticas.

No convite, o governador fala num grande encontro entre amigos, com direito a futebol, churrasco e boa conversa. Além da prefeitada, deputados estaduais e federais, além de secretários de Estado e lideranças, estão sendo chamados para a “pelada”.

A boa conversa, não tenha dúvida, vai girar em torno da eleição para o Palácio Iguaçu e ao Senado Federal. É esperada uma “preleção do técnico” Ratinho para os prefeitos aliados com as táticas e estratégias para vencer os adversários na eleição.

Em campo, o governador vai escalar seus dois “artilheiros”: Sandro Alex, escolhido para a sucessão ao Iguaçu, e Alexandre Curi — que vai em busca de uma cadeira no Senado no pleito de 2026. A ideia é que o “time Ratinho” jogue unido em prol de Sandro e Curi. Não há, por hora, informações sobre a convocação de Cristina Graeml para a confraternização.

Uma ausência é certa: Guto Silva. Ele que gosta de uma “pelada” e até então era tido como camisa 10 de Ratinho optou por sair dos holofotes e dedicar um tempo para a família depois que foi preterido por Sandro Alex na corrida pelo governo do Estado.
(inf RIC MAIS)

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