Rapaz de 27 anos morre ao ser ferido por tiros no Jardim Alvorada

A Delegacia de Homicídios de Maringá investiga a morte de Igor dos Santos Pereira, 27 anos, que foi ferido por sete tiros na noite de sábado, 24, na Avenida Lucílio de Held, no Jardim Alvorada. Igor estava em um bar onde era sócio quando foi baleado por dois criminosos.

Mesmo tentando correr dos tiros, Igor Pereira foi ferido por tiros no tórax, virilha e perna. Durante a fuga, um dos atiradores deixou cair no chão um carregador de pistola com munições calibre 9mm. Equipes do Siate e Samu rapidamente chegaram ao local.

Durante atendimento, Igor chegou a conversar com os socorristas. A médica intervencionista optou por intubar o paciente pois o nível de consciência estava caindo. Ao dar entrada no Hospital Bom Samaritano, Igor sofreu duas paradas cardíacas e acabou morrendo.

A Polícia Militar recolheu da cena do crime cerca de 18 estojos deflagrados de calibre 9mm. No último dia 10, dois criminosos ocupando uma moto passaram na frente do mesmo bar e atiraram contra uma pessoa. Um venezuelano foi ferido na perna. A polícia acredita que o alvo era Igor Pereira. (inf André Almenara)