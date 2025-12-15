‘Rainha do Sul’ esteve em Maringá

Uma reportagem sobre Poliane França Gomes, a Rainha do Sul, suspeita de ter ligações com o tráfico, exibida ontem, 14, à noite no programa Fantástico, da Globo, citou Maringá. Considerada violenta, a traficante foi presa em operação policial na Bahia.

De advogada ela passou a mulher do acusado de Leandro dos Santos Fonseca, que tem 70 registros por tráfico, acusado de comandar uma facção, o Bonde do Maluco. Eles usariam haras para lavagem de dinheiro. A Polícia Civil da Bahia passou a monitorar a advogada, que no ano passada foi vista no Aeroporto Regional Silvio Name Junior com a mãe de Leandro.