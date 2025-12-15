Policial

‘Rainha do Sul’ esteve em Maringá

Violenta traficante Rainha do Sul foi monitorada pela polícia baiana e esteve em Maringá com a mãe de seu marido, que comanda a facção Bonde do Maluco

Foto de redação redação15/12/2025
rainha do sul ‘Rainha do Sul’ esteve em Maringá

Uma reportagem sobre Poliane França Gomes, a Rainha do Sul, suspeita de ter ligações com o tráfico, exibida ontem, 14, à noite no programa Fantástico, da Globo, citou Maringá. Considerada violenta, a traficante foi presa em operação policial na Bahia.

De advogada ela passou a mulher do acusado de Leandro dos Santos Fonseca, que tem 70 registros por tráfico, acusado de comandar uma facção, o Bonde do Maluco. Eles usariam haras para lavagem de dinheiro. A Polícia Civil da Bahia passou a monitorar a advogada, que no ano passada foi vista no Aeroporto Regional Silvio Name Junior com a mãe de Leandro.

Etiquetas
Foto de redação redação15/12/2025
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de Confusão na Câmara

Confusão na Câmara

09/12/2025
Foto de PRF apreende emagrecedor não liberado mundialmente para uso

PRF apreende emagrecedor não liberado mundialmente para uso

05/12/2025
Foto de Carros de luxo do secretário de Fazenda de Maringá são devolvidos pela Policia Federal

Carros de luxo do secretário de Fazenda de Maringá são devolvidos pela Policia Federal

02/12/2025
Foto de Vândalos que merecem cadeia

Vândalos que merecem cadeia

01/12/2025
Botão Voltar ao topo