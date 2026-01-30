Promessa de Silvio Barros de duas UPAs se torna duas PAMs

O Governo do Estado anuncia nesta sexta-feira, 30, R$ 18 milhões destinados ao fortalecimento da rede pública de saúde de Maringá e municípios da região. O investimento visa ampliar a capacidade de atendimento, melhorar a estrutura dos serviços e qualificar o cuidado prestado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

O anúncio acontecerá durante evento às 14h30 no Auditório Hélio Moreira, na prefeitura de Maringá, com a presença de prefeitos e secretários de Saúde dos municípios da região. Embora saiba-se que o governador Ratinho Júnior passa o dia na região, não está confirmada a presença dele no ato em Maringá.

O secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, fará o anúncio oficial. Ele explicou que, do total, R$ 14 milhões serão aplicados na construção das novas unidades de Pronto Atendimento Municipal (PAM) das Zonas Leste e Oeste de Maringá. Cada unidade contará com 812,89 m² e terá capacidade estimada para 2,1 mil atendimentos mensais, reforçando a porta de entrada de urgência e emergência e garantindo maior agilidade no suporte à população. (inf O Maringá)