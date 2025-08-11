Prioridade

Somente em meados de agosto as crianças receberam o uniforme estilo body da rede municipal em Maringá. Alguns pais que reclamavam da demora alertaram também para o possível problema na qualidade dos produtos, as tarraxas de pressão do macacãozinho estariam se desprendendo, fazendo com que as crianças pudessem ingerir o material.



Fiscalizar

Enquanto isso os vereadores eleitos para fiscalizarem as ações, compras, obras da prefeitura se esbaldaram em festa de gosto duvidoso na fazenda da Unicesumar, com apoio inclusive da prefeitura. Empresários, prefeito, secretários da cidade estavam acompanhados justamente dos vereadores novatos, daqueles que se elegeram pela primeira vez para o legislativo, ainda com o entusiasmo do deslumbre do cargo, se despuseram a participar e registrar o momento bizarro e brega de uma festa que nada tem a ver com a cultura brasileira e muito menos maringaense.