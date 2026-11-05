Prefeitura prevê restabelecimento de 90% do fornecimento de energia em Maringá nesta quinta-feira, 5

Segundo a Companhia Paranaense de Energia (Copel), 4,3 mil unidades consumidoras tiveram o fornecimento de energia restabelecido nesta quinta-feira, 5, totalizando 71,9 mil religações desde o tornado que atingiu Maringá na segunda-feira, 2. Aproximadamente 16,1 mil consumidores permanecem sem luz. Mais de mil profissionais da companhia responsável atuam nos trabalhos de recuperação da rede elétrica. Dos 484 postes identificados com danos, 229 já foram recompostos.

Nesta quinta-feira, 5, o Gabinete de Gestão Integrada (GGI) reuniu representantes das equipes municipais e de outros órgãos para atualizar as ações em andamento, avaliar as demandas mais urgentes e definir a concentração de esforços nas regiões que ainda enfrentam maiores dificuldades.

O restabelecimento do fornecimento segue avançando, mas a reconstrução da rede pode exigir interrupções temporárias de energia durante os trabalhos. A prioridade é preservar o funcionamento dos serviços essenciais, especialmente das unidades hospitalares. A assistência às famílias, a segurança nos bairros atingidos e a recuperação da infraestrutura urbana também estão entre as prioridades dos trabalhos realizados em Maringá após a passagem do tornado.

O prefeito Silvio Barros visitou duas regiões atingidas para acompanhar a situação dos moradores e as necessidades de atendimento. Durante a reunião, também foi reforçada a concentração dos esforços de assistência na região do Tuiuti e Jardim Colina Verde, uma das áreas que enfrentam maiores dificuldades de comunicação e acesso aos serviços após o tornado.

“Estamos acompanhando de perto o trabalho de todas as equipes, com atenção especial às pessoas que mais precisam de assistência. Neste momento, precisamos direcionar os esforços para as regiões com maiores dificuldades, garantir o atendimento às famílias e manter os serviços essenciais em funcionamento”, explica o Prefeito Silvio Barros.

Assistência social e saúde – As equipes da Assistência Social realizam visitas domiciliares nos bairros atingidos, com atenção às famílias em situação de vulnerabilidade e aos moradores de imóveis parcialmente destruídos ou com danos significativos. Pessoas que precisam de roupas, cestas básicas ou mantas podem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) mais próximo de sua região para receber orientação e atendimento (confira os endereços em anexo).

Nesta sexta-feira, 6, as equipes de saúde vão intensificar as visitas domiciliares nas regiões mais atingidas. Agentes comunitários percorrerão os bairros para verificar as condições de saúde dos moradores, atualizar cadastros e encaminhar casos que necessitem de atendimento, especialmente de pessoas com dificuldades de comunicação ou locomoção.

Segurança – A Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar intensificaram as rondas preventivas nos bairros atingidos, principalmente nas regiões com imóveis danificados e residências temporariamente desocupadas. Para comunicar situações suspeitas e solicitar apoio da Guarda, a população pode ligar para o telefone 153. Também está disponível a linha emergencial pelo número fixo (44) 3127-3799.

Trânsito – Maringá reduziu em 51 o número de desvios de trânsito nesta quinta-feira, 5, de 381 para 330. As equipes seguem monitorando os pontos afetados e trabalhando na recuperação da rede semafórica. A liberação das vias também depende da retirada de árvores, galhos e postes danificados, além da continuidade dos serviços nas regiões atingidas.

Enquanto os semáforos não forem totalmente restabelecidos, a orientação aos motoristas é reduzir a velocidade, redobrar a atenção nos cruzamentos e respeitar a sinalização e as orientações dos agentes de trânsito.

Canais de atendimento – Em situações de emergência com risco à vida, a população deve acionar os canais 193, do Corpo de Bombeiros, e 199, da Defesa Civil. Para comunicar situações suspeitas e solicitar apoio da Guarda Civil Municipal, estão disponíveis os telefones 153 e (44) 3127-3799.