Prefeitura de Maringá recebe prêmio do Tesouro Nacional pela qualidade das informações fiscais e contábeis de 2024

A Prefeitura de Maringá recebeu, nesta segunda-feira, 15, em Brasília, o Prêmio Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, promovido pelo Tesouro Nacional. A premiação avalia a precisão, a consistência e a transparência das informações prestadas por estados e municípios, além da disciplina na gestão fiscal e orçamentária durante o ano passado (2024). Maringá foi reconhecida pela Capacidade de Pagamento (Capag) como “A+”, o mais alto nível de avaliação, comprovando a alta posição no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público (Seconfi). No Paraná, apenas Maringá e Curitiba foram reconhecidas como “A+”.

De acordo com o secretário de Fazenda, Carlos Augusto Ferreira, que recebeu o prêmio em mãos, “a conquista evidencia o compromisso da administração municipal com a boa governança. Esse prêmio é muito importante porque tem dois pilares fundamentais. Primeiro, o cumprimento dos rigores técnicos de informações que nós enviamos ao Tesouro Nacional, o que mostra a fidedignidade que temos no município. E o segundo é a disciplina fiscal e o orçamento, o cumprimento e a forma como trabalhamos a solvência e a liquidez”, explica. “A classificação ‘A+’ qualifica Maringá a conseguir recursos mais baratos para realizar os projetos que a população tanto almeja”, complementou o secretário, que esteve acompanhado do superintendente da pasta, Alessandro Barbosa.

O Ranking do Tesouro Nacional busca incentivar e reconhecer as administrações públicas que prezam pela responsabilidade fiscal e pela transparência na aplicação dos recursos públicos, assegurando maior credibilidade junto a órgãos de controle, instituições financeiras e à sociedade.