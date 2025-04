Prefeitura de Mandaguaçu segue com mutirão de limpeza, mas cidadão deve ajudar

A Prefeitura de Mandaguaçu, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, segue com trabalho intenso de roçadas, limpeza, e recolhimento de lixo e entulhos como parte do esforço para manter a cidade limpa e, principalmente, combater a dengue. Nesta quinta, 17, o trabalho se concentrou na Vila Guadiana, com máquinas, caminhões e servidores envolvidos num grande mutirão de limpeza. O trabalho tem se estendido por toda a cidade, de forma contínua e diária.

Todos os dias servidores dos Serviços Públicos cumprem cronograma de atividades com intervenções na cidade e no distrito de Pulinópolis, atendendo também comunidade rurais em solicitações diversas, o que inclui podas e remoção de árvores. Trata-se de ações permanentes, típicas das atribuições da pasta, mas que enfrentam a falta de colaboração das pessoas, que continuam a descartar lixo de forma irregular, incorrendo em crime passível de multa.

Muitas vezes é necessário repetir o cronograma, ou seja, passar novamente na mesma rua, avenida ou canteiro central com poucos dias de diferença em função de novo acúmulo de lixo ou outros resíduos descartados de forma irregular ou até criminosa. O lixo nas ruas não apenas deixa a cidade feia, como também entope bueiros, causando alagamentos e outros transtornos. Mas o principal problema é que potencializa riscos de doenças, especialmente a dengue.

O trabalho de limpeza, intensificado e repetido, é convergente com as estratégias de combate e prevenção à dengue, que tem sido a prioridade nas ações da gestão municipal, o que significa envolvimento de todas as secretarias na compreensão de enfrentamento do problema com os recursos possíveis. “Mas sempre é necessário repetir que nesse esforço a participação de todos é fundamental e necessária”, lembra sempre o prefeito Beto Dentista.