Preços altos assustam frequentadores da Expoingá 2025

Esse ano não foi diferente, logo no primeiro dia da Expoingá algumas pessoas reclamaram dos preços praticados pelos restaurantes e barracas que comercializam principalmente bebidas.

Um cliente chegou a fotografar o cardápio para comprovar a desigualdade de preço praticado no comércio local com o da feira agropecuária esse ano. Vale lembrar que para adentrar ao Parque de Exposições há cobrança de ingresso, e um valor diferenciado também para ter acesso ao show na arena coberta.

Destacamos nas bebidas alcóolicas; a cerveja (lata 350ml) mais barata é da Brahma R$ 12,00, enquanto a mais cara, Corona Extra (lata 350ml) não sai por menos de 15,00. Outras bebidas, como drinks por exemplo o energético Red Bull (lata 250ml) custa ao bolso do cliente dentro da Expoingá, R$ 27,00, os refrigerantes distribuídos pela empresa que detém a exclusividade de venda durante o período da festa, chegam a custar 10,00 (lata 350ml) e uma simples garrafa de água (510ml) 8,00 .

Procon

Entramos em contato com a diretora do Procon de Maringá, Coronel Audilene Rosa, que prontamente nos respondeu com a afirmação que a fornecedora de bebidas (Ambev) é quem estabelece os preços. “Em uma reunião entre fornecedor, comerciantes e diretores da Sociedade Rural foi repassado os valores ao Procon para ciência dos preços estabelecidos, e na fiscalização ou denúncia, ter o devido conhecimento se algum vendedor está comercializando a preço maior do que foi definido para as providências legais do órgão fiscalizador“, destacou Audilene.

Sociedade Rural

Por mensagem de aplicativo pedimos a assessoria de comunicação da SRM, promotora do evento, uma posição a essa reclamação dos preços das bebidas, da atual presidente Maria Iraclézia, mas até o momento não obtivemos uma resposta oficial.