PR-218: locutor de rodeio Giovany Araújo morre em colisão frontal, filho luta pela vida

O mundo do rodeio e da comunicação está de luto. O locutor de rodeio e apresentador de televisão Giovany Araújo, de 56 anos, morreu na noite de quinta-feira, 8, após se envolver em um gravíssimo acidente na rodovia PR-218, na região de Iguaraçu, nas proximidades do Restaurante Familiar.

O filho dele, Igor Araújo, de 32 anos, também ficou gravemente ferido. De acordo com as informações apuradas, pai e filho ocupavam uma moto e retornavam para a cidade de Marialva após uma negociação envolvendo a troca de uma moto.

Durante o trajeto, aconteceu uma violenta colisão frontal envolvendo a motocicleta e um automóvel. As informações preliminares apontam que o motorista do carro teria invadido a pista contrária, atingindo frontalmente a motocicleta em que estavam Giovany e Igor.

Com a violência do impacto, Giovani Araújo sofreu ferimentos gravíssimos e morreu ainda no local. Equipes de socorro foram mobilizadas para atender a ocorrência, mas o locutor não resistiu. O filho, Igor Araújo, também sofreu ferimentos de extrema gravidade.

Igor já precisou passar por um procedimento cirúrgico. Giovany Araújo era bastante conhecido em Marialva, Maringá e em diversas cidades da região. Ao longo de sua trajetória profissional, conquistou reconhecimento e admiração por sua atuação como locutor de rodeios, participando de festas agropecuárias.

Além de sua presença marcante nas arenas, Giovany também atuava na comunicação. Atualmente, trabalhava como apresentador da TV Maringá, afiliada da Band, ampliando sua trajetória profissional diante das câmeras.

Sua morte representa uma grande perda para o meio sertanejo e para a comunicação regional, especialmente entre aqueles que acompanharam sua carreira e tiveram a oportunidade de trabalhar ao seu lado. (inf André Almenara/foto Wilson Ambergue)