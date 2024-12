Acontece nesta sexta, sábado e domingo, na barranca do Rio Paraná o animado Porto Beach Festival “Vai dá Praia”, no Porto São José.

Atrações confirmadas, dia 13, Grupo Karametade, dia 14, a Violada Universitária com Gigi Guedes e Gabriel e Márcio & Ronaldo, no domingo, 15, show com o grupo Tchê Garotos.

O super evento também contará com praça de alimentação, além da entrada ser gratuita.