Policia Civil deflagra megaoperação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em três estados

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (25), uma megaoperação contra uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A ação acontece simultaneamente em cidades do Paraná, São Paulo e Minas Gerais, com o objetivo de desarticular a estrutura logística e financeira do grupo.

Ao todo, estão sendo cumpridos 100 ordens judiciais, sendo 39 mandados de prisão, 20 de busca e apreensão, além de 41 medidas patrimoniais de sequestro de imóveis, bloqueio de contas bancárias e aplicações financeiras dos investigados. A operação mobiliza cerca de 150 policiais civis, com apoio das forças policiais dos demais estados envolvidos.

Segundo o delegado Leandro Munin, as investigações começaram há cerca de três anos, a partir do monitoramento de um suspeito de Marialva (PR), apontado como um dos principais distribuidores de drogas nas cidades de Marialva, Maringá, Paiçandu e Sarandi. “Durante esse tempo, efetuamos diversas apreensões e prisões de envolvidos com a quadrilha”, afirmou o delegado.

O principal alvo da operação, que ocupa posição de liderança na organização criminosa de atuação nacional, foi preso anteriormente no Mato Grosso do Sul, onde segue detido. A PCPR revelou que o grupo estruturou uma ampla rede de distribuição de entorpecentes e operava um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro, utilizando contas bancárias e empresas fictícias nos três estados.

“A principal meta da operação é desarticular a estrutura financeira da organização e apreender os bens adquiridos com recursos ilícitos”, destacou o delegado Ricardo Casanova.

A ação faz parte da Operação NARKE, uma iniciativa nacional de combate ao tráfico de drogas coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), com apoio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (DIOPI).