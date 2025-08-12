Policial

Paranaense dono da Ultrafarma é preso em São Paulo

Fundador da rede de farmácias, nascido em Umuarama, Sidney Oliveira é alvo de investigação de corrupção na área tributária; um diretor do grupo Fast Shop também foi preso

Sidney Oliveira, dono e fundador da Ultrafarma, foi preso na manhã de hoje em uma operação do Ministério Público de São Paulo para desarticular um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais tributários da Secretaria de Estado da Fazenda.

Ele foi encontrado em casa, uma chácara em Santa Isabel, na Grande São Paulo. A informação é do g1 e a TV Globo. Outro preso é o diretor estatutário do grupo Fast Shop Mario Otávio Gomes, que foi encontrado em um apartamento em São Paulo. Além dos três mandados de prisões, os agentes cumprem diversos mandados de busca e apreensão em endereços residenciais dos alvos e nas sedes das empresas investigadas (leia mais).

Sidney Oliveira é natural de Umuarama, onde começou noo ramo farmacêutico, depois de trabalhar em Nova Olímpia. Antes de se mudar para São Paulo e fundar a Ultrafamar ele construiu uma rede de 12 farmácias no Paraná. (inf Angelo Rigon)

