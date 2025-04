Pai vai buscar os filhos em boate e acaba morto por segurança

O crime de homicídio aconteceu por volta de 4h30 da madrugada deste domingo, 6, após ocorrer uma briga dentro da boate 212 que fica localizada na Avenida Curitiba, na Zona 4, em Maringá. Testemunhas relataram aos policiais que ocorreram agressões dentro e fora da casa noturna.

Um segurança que teria se passado por policial sacou de uma pistola e atirou contra um homem que teria ido buscar o filho e a filha na casa noturna. A vítima foi ferida por um tiro no peito e outro nas costas. Mesmo com a chegada rápida dos socorristas, o homem morreu no meio da rua.

O segurança da casa noturna disse em um primeiro momento que a vítima baleada teria tentado pegar sua arma, mas essa versão foi desmentida por diversas testemunhas que disseram que a arma era do suspeito. A Polícia Militar também informou que o segurança não era policial.

Minutos após ocorrer o homicídio, o segurança deslocou ao plantão da 9ª SDP e se entregou juntamente com a arma usada nos disparos. O site apurou que um dos filhos da vítima foi agredido na cabeça por uma pedrada durante a confusão que ocorreu do lado de fora da boate.

Investigador da Delegacia de Homicídios colheu informação que a briga ocorrida dentro da casa noturna não teria ligação com os filhos da vítima assassinada. Testemunhas e os filhos do homem foram encaminhados ao plantão da delegacia para serem ouvidos.

O homem que foi morto a tiros era morador da cidade de Flórida. Ele veio a Maringá trazer os filhos que queriam participar de uma festa na boate. Enquanto os filhos se divertiam, ele ficou na casa de um parente. (inf André Almenara)