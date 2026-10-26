Ataque a tiros deixa um homem morto e uma mulher ferida na Avenida Pedro Taques

Um homem foi assassinado a tiros e uma jovem ficou ferida durante um ataque registrado na madrugada deste domingo, 25, na Avenida Pedro Taques, na Zona 7, em Maringá. O crime aconteceu por volta das 4h30, na frente de uma conveniência.

A Polícia Militar foi acionada após receber informações de que duas pessoas haviam sido atingidas por disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram um rapaz sentado em uma cadeira, junto a uma mesa na calçada do estabelecimento comercial.

O rapaz apresentava diversas perfurações provocadas pelos tiros e já não apresentava sinais vitais. Equipes do Corpo de Bombeiros e uma equipe médica do Samu foram mobilizadas para atender à ocorrência. A médica intervencionista constatou oficialmente a morte do rapaz.

Uma jovem identificada como Rafaela Vieira de Moura, de 21 anos, que estaria acompanhando a vítima fatal, também foi atingida pelos disparos. Segundo a equipe médica, ela apresentava aproximadamente três ferimentos provocados por tiros, aparentemente superficiais, semelhantes a lesões de raspão.

Rafaela recebeu os primeiros atendimentos ainda no local, foi estabilizada e encaminhada ao Hospital Santa Rita, em Maringá. Pouco depois do homicídio, a Polícia Militar recebeu uma informação sobre uma motocicleta que estaria abandonada no meio de uma rua nas proximidades do local do crime.

Os policiais se deslocaram até o endereço indicado e localizaram uma Honda CG Titan de cor vermelha. Nas proximidades da motocicleta, também foram encontrados um tênis e luvas de cor rosa. Todo o material foi recolhido pelos policiais militares e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil.

A motocicleta deverá passar por uma perícia para verificar se possui alguma ligação com o assassinato. Outro detalhe que chamou a atenção dos policiais foi a quantidade de estojos de munição encontrados na cena do homicídio.

Aproximadamente 30 estojos de calibre 9 mm foram localizados, evidenciando a intensidade do ataque. A possibilidade de participação de mais de um atirador deverá ser apurada pela Polícia Civil, assim como a motivação e as circunstâncias do crime.

A Delegacia de Homicídios de Maringá deverá analisar imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades da conveniência e em outros pontos da região. O objetivo é identificar os responsáveis pelos disparos e descobrir a rota utilizada na fuga. (inf André Almenara)