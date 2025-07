Operação contra tráfico de armas

A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Fallere para combater o tráfico internacional de armas de fogo. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal de Maringá, nas cidades de Londrina, Maringá, Loanda e Fortaleza (CE).

A investigação teve início em 2021, após a apreensão de acessórios de armas de fogo em encomendas postais no Aeroporto do Galeão (RJ). Os pacotes, enviados dos EUA, tinham como destino um morador de Londrina. As apurações subsequentes revelaram um esquema contínuo de tráfico de armas e acessórios, com a possível participação de empresas no crime.

Os investigados poderão responder pelo crime de tráfico internacional de armas de fogo. A investigação prossegue para identificar todos os envolvidos. (inf Angelo Rigon)