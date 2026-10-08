Operação Cariniana

As investigações tiveram início após apreensão de uma carreta carregada de cigarros. Durante as diligências, constatou-se que o veículo havia saído de um condomínio em Maringá, onde o grupo armazenava as cargas ilícitas. Foram identificadas sete apreensões de cigarros contrabandeados, nos estados do Paraná e São Paulo. Um dos detidos, que estava armazenando o material, é assessor do vereador Geremias (PL).

A ação cumpre oito mandados de busca e apreensão em Maringá, Mandaguaçu, Sarandi e Mundo Novo (MS), além de dois mandados de prisão preventiva. Também houve decretação judicial do bloqueio de bens dos envolvidos.