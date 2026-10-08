Policial

Operação Cariniana

A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Cariniana, com o objetivo de desarticular grupo criminoso voltado para o contrabando de cigarros; mandados foram cumpridos em Maringá

Foto de redação redação08/10/2026
policia federal Operação Cariniana

As investigações tiveram início após apreensão de uma carreta carregada de cigarros. Durante as diligências, constatou-se que o veículo havia saído de um condomínio em Maringá, onde o grupo armazenava as cargas ilícitas. Foram identificadas sete apreensões de cigarros contrabandeados, nos estados do Paraná e São Paulo. Um dos detidos, que estava armazenando o material, é assessor do vereador Geremias (PL).

A ação cumpre oito mandados de busca e apreensão em Maringá, Mandaguaçu, Sarandi e Mundo Novo (MS), além de dois mandados de prisão preventiva. Também houve decretação judicial do bloqueio de bens dos envolvidos.

Etiquetas
Foto de redação redação08/10/2026
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de Polícia Federal cumpre busca no escritório de Mauro Moraes, deputado do PL

Polícia Federal cumpre busca no escritório de Mauro Moraes, deputado do PL

02/10/2026
Foto de Ignorância em nome de política

Ignorância em nome de política

01/10/2026
Foto de Tatuador de 40 anos desaparece em Sarandi e moto é encontrada abandonada na zona rural

Tatuador de 40 anos desaparece em Sarandi e moto é encontrada abandonada na zona rural

26/09/2026
Foto de Polícia aponta casal como principal suspeito na morte de game designer em Maringá

Polícia aponta casal como principal suspeito na morte de game designer em Maringá

22/09/2026
Botão Voltar ao topo