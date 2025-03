Obras na Avenida Morangueira entram na reta final; haverá interdição no local neste sábado, 29

As obras para conter alagamentos na Avenida Morangueira seguem em ritmo avançado. A intervenção é realizada por etapas e prevê a implantação de um dreno natural, novas bocas de lobo e ampliação de galerias pluviais. Para o andamento dos serviços, neste sábado, 29, haverá interdição em um trecho da Avenida Morangueira, entre o cruzamento com a Avenida Franklin Delano Roosevelt e o Contorno Norte, no sentido saída para Astorga.

O bloqueio no local será das 8h às 17h. Os motoristas que desejam acessar o Contorno Norte, deverão entrar na Avenida Franklin Delano Roosevelt e acessar a Avenida Pedro Taques para seguir no Contorno. As interdições serão no fim de semana para reduzir os impactos no fluxo de veículos. Em caso de chuva, o serviço não será realizado.

O secretário de Limpeza Urbana, Infraestrutura e Defesa Civil, Vagner Mussio, destaca que mesmo com as obras em andamento, as fortes chuvas registradas não causaram alagamentos na via. “É uma obra que soluciona um problema histórico do município. Os serviços são realizados pela equipe do município e com materiais da Pedreira Municipal, o que reforça a eficiência do trabalho desenvolvido pela Prefeitura”, afirma.