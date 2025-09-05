Obras da Câmara avançam

As obras de ampliação do prédio sede da Câmara de Maringá estão com aumento significativo de produtividade dos serviços. É o que aponta o relatório da empresa de engenharia fiscalizadora da empreiteira contratada. Se nos oito primeiros meses (agosto 2024 a abril 2025), o status da obra era de 20,08 %, em apenas quatro meses (maio a agosto de 2025) a evolução dos serviços mais que dobrou e o status avançou para 47,35 %.

Apesar da melhora recente, a empresa fiscalizadora reforça a necessidade de manter o atual ritmo de execução para garantir a conclusão da obra em novembro. O novo prazo foi definido em 21 de julho de 2025. Iniciada em agosto de 2024, as obras de ampliação deveriam estar concluídas em 25 de julho de 2025.

A aprovação de ampliação do prazo de conclusão da obra, pela Câmara de Maringá, considerou as consequências práticas de eventual rescisão contratual, dentre elas: a demora e os custos para realização de nova licitação de projetos, suas fases de aprovação e nova licitação da execução da obra.

Uma nova licitação também contaria com novos prazos de início da execução em si, nova mobilização de mão de obra e maquinário, custos de manutenção do prédio locado, contratação de manutenção para as instalações já construídas (parte estrutural, laje, ferragens e alvenaria) a fim de evitar sua deterioração pelo tempo.

O Poder Legislativo também considerou ser mais vantajoso ao interesse público a prorrogação viabilizando a conclusão da obra sem danos aos recursos já investidos, bem como elevado risco de perda de recursos públicos caso a obra fosse paralisada, impondo ônus excessivo, em desacordo com uma gestão orientada por resultados.

A Câmara considerou ainda os entraves iniciais da execução das obras, diante da existência de instalações elétrica e hidráulica do prédio existente na área de intervenção desconhecidas, além da realidade do mercado da construção civil no município que sofre com a falta de mão de obra.

O Poder Legislativo Municipal segue firme no acompanhamento técnico rigoroso da obra, reafirmando seu compromisso com a transparência, a responsabilidade na aplicação dos recursos públicos e a entrega de uma estrutura adequada para os trabalhos legislativos e o atendimento à população.

Nos últimos dois meses, a empresa de engenharia fiscalizadora observou a demolição para reforma do prédio existente, a execução da estrutura da cobertura no piso superior e sobre o poço de luz, instalações hidráulicas pluviais, aplicação e demolição no piso superior para execução da rampa de acesso a sala de projeção, execução de valetas e aberturas do sistema hidráulico e de esgoto.

Também constatada a execução da estrutura da cobertura no piso superior, requadros dos pilares e paredes, regularização de pisos, execução de emboço, demolição das paredes e fechamento para execução da estrutura do elevador, além de montagem dos andaimes da fachada, entre outros serviços.