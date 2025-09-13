O que muda nas eleições da Sociedade Rural

A reunião para uma conciliação na Sociedade Rural de Maringá, que deveria ter realizado eleições convocadas para 12 de agosto, resultou em pelo menos quatro decisões. Participaram do encontro as partes interessadas (integrantes da chapa “Rural Raiz”, da comissão eleitoral e da entidade, que haviam sido acionadas na 2ª Vara Cível de Maringá. Havia representantes das duas chapas, acompanhados de seus advogados. A presidente da SRM, Maria Iraclézia de Araújo, não compareceu.

Decidiu-se na audiência cancelar a assembleia que aconteceria na segunda-feira, 15, e a nomeação de três pessoas para administrar a Sociedade Rural até o pleito; são elas: o ex-presidente Hélio Costa Curta, Paulo Cardoso e Luiz Carlos Sanches. Eles terão prerrogativa de supervisionar os atos a serem assinados pela presidência.

As eleições foram mantidas para o próximo dia 29. A comissão eleitoral foi dissolvida, sendo nomeados um representante do juízo e outros dois para cada chapa. São eles: Julio Cesar Coelho Pallone, Gabriel Mendes de Catunda Sales, Neri Fabre, Edwaldo Formentão Junior e Juliana Ferreira Brioli.

Outra decisão importante, e que atende parte da ação movida contra a antiga diretoria da entidade, é que somente os eleitores que foram admitidos até 15 de abril deste ano estarão aptos a votar, e os que tenham quitado os débitos até 15 de junho. (inf Angelo Rigon)