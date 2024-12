O furto na véspera do casamento

O repórter André Almenara entrevistou a obstetra Bruna Leite, de Loanda, que casou-se neste domingo, 15, em Maringá. Um dia antes do casamento a caminhonete Hilux de seu pai foi furtada, na Zona 7, com o vestido da noite, terno do noivo, lembranças e malas com roupas e outros pertences que seriam levados para a lua de mel. Em entrevista, ela faz um apelo para conseguir recuperar o que estava dentro do veículo, inclusive oferecendo recompensa por informações.