Anos após deixar a Runway, Andy Sachs construiu uma carreira de sucesso no jornalismo, mas o mundo da moda ainda a persegue. Quando um novo desafio a coloca novamente no caminho de Miranda Priestly, ela precisa decidir até onde está disposta a ir para se manter no topo sem perder sua essência. Com disputas de poder, reviravoltas e o glamour da alta-costura, O Diabo Veste Prada 2 promete trazer de volta o charme irresistível do clássico, com novas intrigas e momentos inesquecíveis!