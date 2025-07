Nova secretária de educação de Maringá na Jornada Pedagógica

Na Jornada Pedagógica que acontece no Centro de Eventos Vivaro em Maringá, com a participação de mais de 2 mil professores nesta manhã, 25, o prefeito Silvio Barros agradeceu efusivamente o secretário de educação Fernando Brambilla, e disse que dia 1° a nova secretária Adriana Palmieri assume a pasta.

Para surpresa geral Palmieri surgiu com um agradecimento em video no telão de led instalado no palco. Confirmando que a troca já estava decidida há um bom tempo.