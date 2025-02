Nova liderança da Oposição na Alep assume com compromisso de defesa dos interesses do povo paranaense

A sessão de posse realizada na segunda-feira, 3 marcou a reabertura oficial dos trabalhos legislativos, com expectativa de intensa agenda de votações já no primeiro semestre. A Oposição promete pressionar por debates sobre reajuste salarial para servidores, investimento em segurança pública e ampliação de programas sociais.

A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) deu início a um novo ciclo político nesta semana com a posse da Mesa Diretora para o biênio 2025-2027. Em sessão solene histórica, que reuniu cerca de 2,5 mil pessoas no Plenário Waldemar Daros, a Bancada da Oposição destacou seu papel de combate a retrocessos e defesa de pautas sociais, ambientais e econômicas prioritárias para o estado.

À frente da Oposição, o deputado Arilson Chiorato (PT) assumiu oficialmente a liderança da Bancada e reforçou o compromisso de unir fiscalização rigorosa à construção de alternativas para os desafios do Paraná.

“A Alep é a Casa do Povo, e nosso trabalho é transformar demandas populares em políticas públicas. Aprovar projetos que garantam acesso à saúde, educação de qualidade, emprego, e vida digna para a nossa gente“, afirmou. “Nosso papel também é combater qualquer retrocesso, como nossa luta contra a venda do patrimônio público, além da defesa dos servidores estaduais, que seguem sendo desvalorizados pelo governador“, afirmou.

Requião Filho e Goura fortalecem presença progressista na Mesa Diretora

A composição da Mesa Diretora também trouxe protagonismo à Oposição. O deputado Requião Filho (PT) assumiu a 3ª Secretaria, reafirmando postura crítica ao governo estadual. “É importante lembrar que meu papel aqui na Assembleia não muda em nada. Continuo sendo oposição ao governo, continuo transparente, denunciando irregularidades e legislando por um Paraná melhor.”

Já o deputado Goura (PDT), eleito para a 5ª Secretaria, destacou a urgência de conectar a Alep às pautas climáticas e às demandas da população. “Seguimos na Mesa Executiva com o desafio de aproximar a Casa das ruas, priorizando sustentabilidade, transparência e direitos humanos“, enfatizou.

Desafios e prioridades para 2025-2027

Sob a presidência de Alexandre Curi (PSD), a Alep enfrentará debates críticos, como ajustes orçamentários e projetos de impacto social, entre outros. Nesse cenário, a Oposição atuará para garantir uma atuação legislativa democrática e alinhada aos anseios populares.

Com uma frente plural (PT e PDT), a Bancada sinalizou que priorizará:

– Combate à desigualdade e fortalecimento de políticas públicas;

– Transparência no uso de recursos estaduais;

– Agenda ambiental, com foco em energias renováveis e mitigação de crises climáticas;

– Defesa dos direitos humanos e equidade social;

– Defesa dos servidores e do patrimônio público.

“Estamos aqui para servir ao povo, não a interesses privados. Cada proposta será analisada sob o critério do bem comum“, concluiu Chiorato, direcionando um recado à população: “Contem conosco. Juntos, somos mais fortes“.