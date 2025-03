Nova gestão, velhos problemas

A professora Tania Tait reproduziu em rede social uma mensagem recebida sobre a situação em escolas municipais de Maringá. Sem ar-condicionado, sem ventilador, sem bebedouro, o que tem tá estragado ou precisando de manutenção, resume em relação à Escola Geraldo Meneghetti, na Vila Morangueira, uma realidade que seria de todas as escolas.

“Quem sabe alguém resolva olhar pras escolas municipais. Com esse calor atípico, profissionais da educação e crianças estão sofrendo. Quem está numa poltrona confortável com ar-condicionado ligado talvez não entenda. Eu entendo porque lá no século passado, ministrei aulas na UEM quando não existia ar condicionado nem ventiladores. E a temperatura nem era tão quente como agora. Vamos lá, prefeitura, cuida da infraestrutura das escolas antes que as crianças e professores/as e técnicos/as adoeçam e percam o aprendizado”, comentou Tait. (inf Angelo Rigon)