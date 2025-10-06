PolíticaMundo

‘Nossos países terão uma parceria muito produtiva’, diz Trump após conversa com Lula

Os dois presidentes devem se encontrar em breve

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou como ‘ótima” a conversa telefônica que teve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta segunda-feira (6). Segundo o líder americano “nossos países terão uma parceria muito produtiva”.
A afirmação foi postada na rede social Truth Social, ocasião em que Trump também detalhou que o principal tema discutido foi a economia e o comércio entre os dois países.

“Esta manhã, tive uma ótima conversa telefônica com o presidente Lula, do Brasil. Discutimos vários assuntos, mas o foco principal foi a economia e o comércio entre nossos dois países”, escreveu o presidente americano.trump ‘Nossos países terão uma parceria muito produtiva’, diz Trump após conversa com LulaTrump também disse que deve se reunir com Lula em breve, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. (inf R7)

