‘Nossos países terão uma parceria muito produtiva’, diz Trump após conversa com Lula

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou como ‘ótima” a conversa telefônica que teve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta segunda-feira (6). Segundo o líder americano “nossos países terão uma parceria muito produtiva”.

A afirmação foi postada na rede social Truth Social, ocasião em que Trump também detalhou que o principal tema discutido foi a economia e o comércio entre os dois países.

“Esta manhã, tive uma ótima conversa telefônica com o presidente Lula, do Brasil. Discutimos vários assuntos, mas o foco principal foi a economia e o comércio entre nossos dois países”, escreveu o presidente americano. Trump também disse que deve se reunir com Lula em breve, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. (inf R7)