Nicole Daud Ferreira conquista título nacional em São José dos Campos

A tenista maringaense Nicole Daud Ferreira foi destaque na 4ª Etapa do Circuito Nacional CBT Infantojuvenil de Tênis 2026, realizada em São José dos Campos (SP), ao conquistar o título da categoria 18 Anos Feminino Simples.

A competição reuniu alguns dos principais talentos do tênis juvenil brasileiro, e Nicole demonstrou grande consistência ao longo do torneio, superando adversárias qualificadas até chegar à conquista do troféu.

O resultado reforça o excelente momento vivido pela atleta e consolida sua presença entre os destaques do tênis infantojuvenil nacional. Após a vitória, Nicole retorna a Maringá para dar continuidade aos treinamentos e iniciar a preparação para os próximos compromissos da temporada.