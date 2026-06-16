Portal afirma que presidente da CBF levou esposa e amante pra Copa

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, pagou as despesas de uma viagem de luxo para Nova York com recursos da própria entidade máxima do futebol nacional. A denúncia foi revelada ao vivo pelo jornalista Leo Dias, durante a exibição do Melhor da Tarde desta segunda-feira, 15. Após ser formalmente confrontado pela reportagem do Portal Leo Dias, o mandatário efetuou o pagamento da conta com seu dinheiro pessoal em uma tentativa de emergência para conter o escândalo.

A investigação jornalística aponta que o esquema de liberação de verbas para fins particulares ocorre desde maio do ano passado, quando o dirigente assumiu o comando da confederação. Além de Camila Cristina Andrade, apontada como amante de Samir Xaud nos Estados Unidos, o Portal Leo Dias TV confirmou que outras mulheres, amigos e familiares do presidente receberam regalias internacionais custeadas pela instituição.

O flagrante em Nova York e a estratégia da CBF

A repórter Alexia Alcantarino, do Portal Leo Dias, trouxe provas, incluindo uma fotografia de Samir Xaud em um jantar romântico no restaurante Harry Cipriani, um dos locais mais caros do mundo. O mandatário é casado há 20 anos com Natália Xaud, sua primeira namorada, com quem deve completar duas décadas de união no próximo mês de julho.

De acordo com o monitoramento da reportagem, o presidente da CBF montou um cronograma estratégico para evitar o encontro de sua esposa com a amante. A empresária fitness Camila Cristina Andrade, que também é natural do Estado de Roraima, ficou hospedada em uma suíte master do hotel Hyatt Regency Grand Central entre os dias 2 e 10 de junho. A despesa total da estadia somou exatamente R$ 59.424,81. Logo após a saída da empresária, no dia 11 de junho, a esposa legítima de Samir Xaud desembarcou no México para acompanhar a Seleção Brasileira.

Como parte do protocolo de verificação, o portal enviou questionamentos oficiais à entidade detalhando os valores brutos da hospedagem. Diante do confronto, Samir Xaud utilizou intermediários em comum para tentar abafar a veiculação da matéria e enviou seu extrato bancário pessoal. O documento comprova que ele realizou a quitação dos R$ 59 mil na manhã desta segunda-feira de forma particular para que a agência de turismo parceira da confederação mudasse o fluxo de faturamento.

Desvios em Doha e polêmica com futebol feminino

O faturamento de contas pessoais na CBF não se limitou aos Estados Unidos. A equipe de jornalismo teve acesso a comprovantes que mostram que R$ 17.424,00 saíram diretamente dos cofres da confederação para custear a ida de outra amante, identificada como Tatá Barcelos, para Doha, no Catar. A influenciadora viajou para assistir à final do Mundial de Clubes entre Flamengo e Paris Saint-Germain e usufruiu de acesso VIP no mesmo setor destinado às famílias dos jogadores da Seleção Brasileira.

Os colaboradores do programa avaliaram que as denúncias expõem uma crise ética profunda na gestão da CBF. Para Janaina Nunes, a conduta de Samir Xaud rompe com as promessas de transparência, inclusão e modernização que serviram de base para a sua plataforma eleitoral. O presidente assumiu o cargo prometendo retidão após o portal Leo Dias provocar a queda do ex-mandatário Ednaldo Rodrigues por denúncias de corrupção.

A postura do dirigente em relação às mulheres também foi alvo de críticas no estúdio. Conforme apurado por Alexia Alcantarino, Samir Xaud costuma ostentar suas conquistas extraconjugais em jantares profissionais utilizando a expressão “marcar um gol”.

O comportamento do presidente com o setor feminino da confederação ganhou repercussão por causa de um vídeo gravado por ele e enviado em um grupo fechado de funcionários do WhatsApp. Na gravação, Samir Xaud promete “um presentinho em dinheiro” ou “um presente do presidente” para as funcionárias e jogadoras que comparecessem aos treinos de futebol da entidade. A mensagem foi interpretada pelos apresentadores como uma conduta inadequada para o cargo, especialmente porque o Brasil será o país sede da próxima Copa do Mundo feminina.

Em resposta oficial assinada pelo diretor de comunicação da CBF, Fábio Seixas, a entidade minimizou o conteúdo do vídeo, classificando a gravação como uma “brincadeira antiga” para estimular a participação de mulheres no futebol das quintas-feiras dos colaboradores. O Portal Leo Dias, no entanto, confirmou que Samir Xaud costuma enviar vídeos pessoais de seus treinos diretamente para jogadoras da Seleção Brasileira.

“Controle sua libido”

Durante a denúncia, Leo Dias manifestou indignação e reforçou o papel social de sua cobertura jornalística. O colunista rebateu o argumento de que a CBF é uma entidade privada, ressaltando que, embora a natureza jurídica da instituição não seja pública, o futebol e o sentimento de amor pela Seleção Brasileira pertencem integralmente ao povo brasileiro.

O apresentador pontuou que os patrocinadores investem milhões na confederação esperando o desenvolvimento técnico do esporte e não o financiamento de regalias pessoais para diretores. Leo Dias também criticou as federações e a imprensa esportiva tradicional por se calarem diante dos desmandos do atual presidente devido ao poder político exercido pelo dirigente no cenário nacional.

A bancada comparou o sacrifício dos 22 atletas da Seleção Brasileira, que cumprem rotinas rígidas de concentração e sofrem forte cobrança da torcida, com os privilégios desfrutados pelo principal cartola em hotéis e restaurantes luxuosos no exterior. O Portal Leo Dias ressaltou que não cederá a ameaças judiciais ou represálias da CBF e que novas provas documentais sobre o uso de dinheiro do futebol brasileiro para fins particulares serão divulgadas ao longo da semana.

CBF se pronuncia após acusações contra Samir Xaud

A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, se pronunciou após o presidente do órgão, Samir Xaud, ser acusado de ‘bancar’ uma amante durante a Copa do Mundo com dinheiro da organização. A informação de que o cartola teria bancado o caso extraconjugal foi divulgado por Leo Dias durante o Melhor da Tarde.

Na nota, recebida por Alexia Alcatarino, a CBF nega as informações. “A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, rejeita as informações de suposto uso indevido de verbas da entidade divulgadas pelo Portal Leo Dias no dia de hoje. As despesas realizadas pela entidade são vinculadas exclusivamente às atividades institucionais“, diz a nota. Leo Dias reforça que tem as provas sobre as acusações que fez contra o dirigente.

“As despesas particulares dos dirigentes são arcadas pelos próprios. A atual gestão da CBF tem como pilares a transparência, a responsabilidade administrativa e o compromisso com a integridade. A CBF reforça que permanece à disposição para qualquer esclarecimentos adicionais“, pontua a CBF. (inf Band.com)