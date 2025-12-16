Natal Solidário da Sociedade Rural de Maringá leva manhã de acolhimento e alegria a duas mil crianças

A Sociedade Rural de Maringá (SRM) realiza nesta quarta-feira, 17, das 8h30 às 11h30, no Parque de Exposições de Maringá, o Natal Solidário, uma grande ação social voltada a aproximadamente duas mil crianças.

O evento transforma o Parque de Exposições em um espaço de celebração do espírito natalino, com atividades de lazer, brincadeiras, interação social e momentos de acolhimento, proporcionando uma manhã especial para as crianças e reforçando o papel social da entidade junto à comunidade.

A iniciativa conta com o apoio de importantes parceiros e instituições, como Smart Perícias, PraSomar, Secretaria da Criança, Secretaria da Educação, Secretaria do Trabalho e TCCC, fortalecendo a união entre sociedade civil, iniciativa privada e poder público em benefício da infância.

Serviço:

Evento: Natal Solidário – Sociedade Rural de Maringá

Data: Quarta-feira, 17

Horário: Das 8h30 às 11h30

Local: Parque de Exposições de Maringá