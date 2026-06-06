Uma verdadeira corrente de solidariedade tomou conta das redes sociais do repórter André Almenara no feriado. Em menos de 24 horas, uma campanha realizada pelo comunicador conseguiu arrecadar aproximadamente R$ 10 mil para ajudar uma família de Belo Horizonte (MG), que veio para Maringá em busca de atendimento médico e estava vivendo dias de sofrimento na rodoviária da cidade.

A história da dona Angélica comoveu moradores da região. Praticamente sem visão dos dois olhos, ela chegou em Maringá no dia 29 de maio acompanhada dos dois filhos. Sem dinheiro para pagar sequer um quarto simples de hotel, os três passaram várias noites dormindo nos bancos da rodoviária.

A situação ficou ainda mais preocupante quando um dos filhos começou a passar mal. O jovem apresentava sangramentos pelo corpo e precisou ser socorrido por uma equipe do Samu. Ele foi encaminhado inicialmente para uma Unidade de Pronto Atendimento, mas devido à gravidade do quadro clínico, acabou sendo transferido às pressas para o Hospital Universitário de Maringá, onde segue recebendo cuidados médicos. Segundo informações, ele necessita de uma cirurgia no intestino.

Sensibilizada com o sofrimento da família, uma pessoa entrou em contato com o repórter André Almenara e pediu ajuda para divulgar uma campanha solidária. A mobilização rapidamente ganhou força nas redes sociais.

Em poucas horas, centenas de pessoas contribuíram com doações. A campanha arrecadou cerca de R$ 10 mil, valor que ajudará a família a custear alimentação, hospedagem e outras despesas enquanto permanece na cidade.

No final da tarde desta sexta-feira, André Almenara buscou a família no hospital e levou todos até sua residência, onde ofereceu um café da tarde. O gesto simples, mas carregado de carinho e humanidade, emocionou quem acompanhou a história.