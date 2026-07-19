Acidente

Comerciante de 72 anos morre após cair de escada enquanto pintava telhado

Foto de redação redação19/07/2026
queda Comerciante de 72 anos morre após cair de escada enquanto pintava telhado

Na tarde do último sábado, 18, equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram mobilizadas para atender uma ocorrência de queda de nível elevado na Rua Santos Dumont, na Vila Operária, em Maringá. A vítima, identificada como Adelino Mazetto Barbosa, de 72 anos, sofreu uma grave queda de uma escada.

O site apurou que o senhor Adelino realizava um serviço de pintura no telhado de sua residência. Quando as equipes de resgate chegaram ao local, encontraram o idoso inconsciente e em parada cardiorrespiratória.

A médica intervencionista Bárbara Justo iniciou imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar, com aplicação de medicamentos e demais protocolos de suporte avançado de vida. Após aproximadamente 14 minutos, os socorristas conseguiram restabelecer os batimentos cardíacos da vítima.

Ele foi estabilizado ainda no local e encaminhado em estado gravíssimo para a Santa Casa de Maringá. Apesar de todos os esforços das equipes de resgate e da equipe médica do hospital, o comerciante não resistiu aos ferimentos.

Durante a madrugada deste domingo, 19, a família foi comunicada do falecimento. Segundo informações apuradas pelo site, Adelino morava com a esposa na residência. No momento do acidente, ele havia subido em uma escada para pintar o telhado da casa, quando sofreu a queda.

A equipe médica do Samu confirmou que o paciente bateu a cabeça com extrema violência contra o chão, sofrendo trauma de crânio. Adelino Barbosa era bastante conhecido em Maringá por atuar como comerciante no ramo de pedraria e aviamentos. (inf André Almenara)

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