Acidente

Avião faz pouso de emergência em área rural de Marialva

Equipes de resgate estão no distrito de São Miguel do Cambuí

Foto de redação redação22/06/2026
aviao Avião faz pouso de emergência em área rural de Marialva

Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta segunda-feira, 22, na zona rural de Marialva, no norte do Paraná. Equipes do Grupo de Operações Aéreas do Samu foram mobilizadas e prestam atendimento à ocorrência.

De acordo com as primeiras informações, a aeronave fez um pouso de emergência em meio a uma plantação de milho. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.
Equipes de socorro, incluindo profissionais do Samu, seguem no local realizando o atendimento e a avaliação da situação. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde do piloto ou a existência de outras vítimas.

A ocorrência permanece em andamento, e novas informações deverão ser divulgadas pelas equipes responsáveis conforme o avanço dos trabalhos de resgate e investigação. (inf Plantão Maringá)

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