Avião faz pouso de emergência em área rural de Marialva
Equipes de resgate estão no distrito de São Miguel do Cambuí
Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta segunda-feira, 22, na zona rural de Marialva, no norte do Paraná. Equipes do Grupo de Operações Aéreas do Samu foram mobilizadas e prestam atendimento à ocorrência.
De acordo com as primeiras informações, a aeronave fez um pouso de emergência em meio a uma plantação de milho. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.
Equipes de socorro, incluindo profissionais do Samu, seguem no local realizando o atendimento e a avaliação da situação. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde do piloto ou a existência de outras vítimas.
A ocorrência permanece em andamento, e novas informações deverão ser divulgadas pelas equipes responsáveis conforme o avanço dos trabalhos de resgate e investigação. (inf Plantão Maringá)